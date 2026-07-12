المؤتمرنت -

إنجلترا تُطفئ حلم هالاند.. وبيلنغهام يخطف التأهل

حجز منتخب إنجلترا مقعده في نصف نهائي مونديال 2026، بعدما حقق فوزاً درامياً على نظيره النرويجي بنتيجة 2-1، في مواجهة ماراثونية امتدت للأشواط الإضافية صباح الأحد، ضمن ربع النهائي.



وكان المنتخب النرويجي سباقا للتسجيل عن طريق لاعبه أندرياس شييلديروب في الدقيقة 36، قبل أن يرتدي النجم جود بيلنغهام ثوب الإجادة ويقود "الأسود الثلاثة" لقلب الطاولة، حيث أدرك التعادل في الوقت بديل الضائع من الشوط الأول (د45+3).



وعاد نجم ريال مدريد ليصعق النرويج بهدف الفوز القاتل في الدقيقة 93 مع انطلاقة الشوط الإضافي الأول، ليمنح بلاده بطاقة التأهل بعد مباراة حافلة بالندية أمام رفاق هالاند الذين توقفت مغامرتهم عند حدود ربع النهائي.



وتنتظر إنجلترا الفائز من مباراة الأرجنتين وسويسرا، لإكمال عقد مباراتي نصف النهائي بعدما تأهلت إسبانيا وفرنسا سلفاً.