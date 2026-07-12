المؤتمرنت-متابعات -

الأرجنتين تكمل نصف نهائي المونديال بفوز صعب على سويسرا

تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى نصف نهائي كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا صعبًا على نظيره السويسري بنتيجة 3-1 بعد التمديد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، قبل أن يحسم المنتخب الأرجنتيني المواجهة في الأشواط الإضافية بتسجيل هدفين منحاه بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.

وشهدت المباراة معاناة كبيرة لمنتخب الأرجنتين أمام دفاع سويسري منظم، رغم النقص العددي في صفوف المنتخب السويسري بعد طرد أحد لاعبيه، إلا أن "التانغو" احتاج إلى الأشواط الإضافية لحسم اللقاء وتأمين التأهل.

وبهذا الفوز، يواصل المنتخب الأرجنتيني مشواره نحو اللقب، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع المنتخب الإنجليزي، الذي بلغ نصف النهائي عقب فوزه على النرويج بنتيجة 2-1.

وباكتمال عقد المربع الذهبي، تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى مواجهتين من العيار الثقيل؛ إذ يلتقي المنتخب الفرنسي مع نظيره الإسباني يوم الثلاثاء، فيما يواجه المنتخب الإنجليزي نظيره الأرجنتيني في قمة أخرى لا تقل إثارة، لتحديد طرفي المباراة النهائية لمونديال 2026.