المؤتمرنت -

ابتعدوا عن هذه الأماكن.. الأرصاد يحذّر

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وأفاد المركز في نشرته الجوية بأن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز، وإب، والضالع، والحديدة، وذمار، وريمة، والمحويت، وحجة، وعمران وصعدة وسهل تهامة.



ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من مرتفعات لحج، وأبين، والبيضاء وشبوة.



وحذر المركز المواطنين من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أو المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.



كما حذر من العواصف الرعدية والرياح الهابطة ونصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة أو السير في الأراضي المنبسطة، واستخدام الهواتف المحمولة أو الاحتماء بالأشجار العالية وفصل التيار الكهربائي أثناء العواصف الرعدية.



وحذر كذلك من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكّل الضباب.