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المؤتمر نت - أعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 1447 للهجرة بنسبة نجاح 88.12 بالمئة

إعلان نتائج الثانوية بنسبة نجاح 88.12%

المؤتمرنت -
إعلان نتائج الثانوية بنسبة نجاح 88.12%
أعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 1447 للهجرة بنسبة نجاح 88.12 بالمئة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بصنعاء أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات بلغ 219 ألفاً و335 طالباً وطالبة حضر الاختبارات 210 آلاف و541 طالبا وطالبة وغاب عنها 8 آلاف و794 طالبا وطالبة ونجح 185 ألفاً و537 طالبا وطالبة فيما رسب 25 ألفاً وأربعة طلاب.

وهنأ طلاب وطالبات الثانوية العامة بنجاحهم في الاختبار، مباركا للقيادتين الثورية والسياسية وأولياء أمور الطلاب والشعب اليمني هذا النجاح الذي يضاف إلى رصيد انتصارات الجبهة التربوية.

وثمن ثبات وصمود التربويين في الميدان الذين بفضلهم تم إنجاح العام الدراسي رغم ماتعيشه البلاد من ظروف استثنائية صعبة جراء استمرار العدوان والحصار، معبرا عن شكره وتقديره للجان العاملة ولكل من أسهم في إنجاح اختبارات الثانوية العامة بأمانة العاصمة والمحافظات من السلطات المحلية واللجان الأمنية والمؤسسات الإعلامية.

وأكد الوزير الصعدي إمكانية حصول الطلاب على نتائجهم عبر الاتصال بالهاتف الثابت على الرقم "160" أو عبر إرسال رقم الجلوس برسالة "sms" عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى الرقم نفسه.

وكان وزير التربية خلال المؤتمر الصحفي تواصل هاتفيا بأوائل الجمهورية وهنأهم بتفوقهم وحصد المراتب الأولى، حاثا إياهم على مواصلة التفوق والنجاح في دراستهم الأكاديمية للقيام بالدور المعول عليهم في النهوض بمستقبل الوطن.








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