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أخبار
المؤتمر نت - صنعاء تعلن بدء صرف معاشات شهر يوليو

صنعاء تعلن بدء صرف معاشات يوليو

المؤتمرنت -
صنعاء تعلن بدء صرف معاشات يوليو
دشّنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم، عملية صرف معاشات شهر يوليو 2026م، لمستفيدي التقاعد والعجز والوفاة في القطاعين الخاص والمختلط، في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات.

وأوضحت المؤسسة في بيان، أن عملية الصرف تتم عبر كاك بنك وفروعه ومكاتبه في مختلف المحافظات.

وجدد البيان التأكيد بأن صرف المعاشات بشكل منتظم في كل شهر، يأتي في إطار حرص المؤسسة المستمر على توفير حياة كريمة لأسر المؤمن عليهم، وتجسيداً لدورها الاجتماعي والتكافلي في إعانتهم على تلبية متطلبات المعيشة بصورة مستقرة ومنتظمة.

وأشار إلى أن المؤسسة ستظل ملتزمة بصرف المعاشات ومختلف المنافع التأمينية في مواعيدها بما يحافظ على الاستقرار المعيشي للمؤمن عليهم وأسرهم.. لافتا إلى جهود المؤسسة المتواصلة لتعزيز منظومة الأمان الاجتماعي.








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