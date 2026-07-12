المؤتمرنت -

سارعوا.. صنعاء تمنح هؤلاء "فرصة أخيرة"

دعت مصلحة الضرائب والجمارك، المواطنين مالكي السيارات منقولة المقود والباصات سبعة راكب وكذا السيارات والمعدات ذات المنشأ الأمريكي والتي تحمل العلامة الأمريكية الواصلة إلى المنافذ ولجان الترسيم، إلى اغتنام فرصة التسهيلات الممنوحة حاليا في جميع مراكز الترسيم بصنعاء والمحافظات.



وأوضحت المصلحة في بلاغ صادر عنها، أن التسهيلات والمزايا الممنوحة تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى إيجاد الحلول والمعالجات مراعاة لظروف المواطنين.



وأشارت إلى أن المصلحة حريصة على تجسيد مبدأ الشراكة مع الجمهور من خلال تسهيل الإجراءات وتبسيطها وإنجاز عملية التخليص الجمركي في زمن قياسي، وبما يعزز من تحقيق الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الدولة للمواطنين في المجال الضريبي والجمركي وتجاوز مختلف التحديات الناجمة عن العدوان والحصار.



وأشاد البلاغ، بتفاعل المواطنين واقبالهم على مراكز الترسيم الجمركية وحرصهم على ترسيم السيارات والمعدات وتسوية أوضاعها، داعية إلى أهمية الإسراع في استكمال إجراءات الترسيم قبل انتهاء المهلة المحددة.