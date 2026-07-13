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المؤتمر نت - "لن نصمت".. صنعاء: سنردّ على أيّ حماقة سعودية

صنعاء تحذّر الرياض من أيّ خطوات حمقاء

المؤتمرنت -
صنعاء تحذّر الرياض من أيّ خطوات حمقاء
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن على النظام السعودي النزول من شجرة الظلم والطغيان والاستكبار إلى أرض العدل والقسط والإنصاف.

ونبّهت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، النظام السعودي بأن يعي جيدًا أن سنوات الحصار على اليمن قد انتهت وولّت إلى غير رجعة.

وأشارت إلى أن أي خطوة حمقى يقوم بها النظام السعودي باسمه أو باسم مرتزقته، في محاولة لترسيخ حالة الحصار على مطار صنعاء الدولي، سيكون وحده من سيتحمل مسؤولية تبعاتها، مبينة أن محاولة النظام السعودي الاختباء خلف مرتزقته وأدواته أصبحت مكشوفة أكثر من أي وقت مضى.

واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على أن أي خطوة يُقدّم عليها النظام السعودي ستُعد بمثابة إطلاق رصاصته الأخيرة على مرحلة خفض التصعيد ووقف إطلاق النار.








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