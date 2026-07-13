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المؤتمر نت - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، فجر اليوم، أنّ قواتها بدأت شنّ مزيد من الضربات ضد إيران

عدوان أمريكي واسع على إيران

المؤتمرنت -
عدوان أمريكي واسع على إيران
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، فجر اليوم، أنّ قواتها بدأت شنّ مزيد من الضربات ضد إيران.

وذكرت في بيان أن الضربات تأتي "بهدف تقويض قدرات إيران على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز بحرية".

وصرح المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية لـ"سي إن إن" بأن الحرس الثوري الإيراني أطلق النار على سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.

وأضاف المتحدث عاجل أن الجيش الأمريكي أسقط صاروخا إيرانيا من طراز كروز ومسيرة انتحارية.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بسماع دوي أكثر من 10 انفجارات في بندر عباس وسيريك و3 انفجارات في مدينة جاسك، وانفجارات أخرى في بوشهر وكنغان وتشابهار وجزيرة قشم، وانفجارين في مدينتي أهواز وماهشهر بمحافظة خوزستان، وعدة انفجارات في محافظة سيستان وبلوشستان.

وقال التلفزيون الإيراني إن الولايات المتحدة استهدفت ليلة الأحد/الاثنين برج اتصالات في قرية طاهرويي بمدينة سيريك جنوبي البلاد.

وجاءت هذه التطورات بعد تبادل القوات الأمريكية والإيرانية هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، استهدفت خلالها إيران القواعد الأمريكية في عدد من دول الخليج، فيما أعلنت طهران مجددًا إغلاق مضيق هرمز.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" انتهاء الجولة الثالثة من الضربات العسكرية ضد إيران، موضحة أن قواتها استهدفت خلال الأيام الماضية أكثر من 300 موقع عسكري، بينها نحو 140 هدفًا في الجولة الثالثة وحدها، باستخدام مقاتلات وطائرات مسيّرة وسفن حربية.

وأكدت أن الأهداف شملت مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، ومنشآت بحرية، ومستودعات ذخيرة، ومخازن عسكرية، وشبكات اتصالات، ومواقع مراقبة ورصد على السواحل الإيرانية.

من جهتها، دانت وزارة الخارجية الإيرانية، بأشد العبارات الهجمات العدوانية الأمريكية ضد إيران خلال الـ24 ساعة الماضية، واعتبرت أنّ "هذه الهجمات الوحشية تُعد تهديداً جدياً للسلم والأمن الدوليين".

وقالت الخارجية في بيان، إنّ "الهجمات تُحبط الجهود المبذولة على مدى الأشهر القليلة الماضية لخفض التصعيد وإرساء الهدوء في منطقة غرب آسيا".

كما أشارت إلى أنّه "انتهك النظام الأمريكي علناً جميع بنود هذا الاتفاق تقريباً وارتكب أبشع جرائم الحرب بمهاجمة البنى التحتية"، مؤكدةً أنّه أيضاً "تسبب في عودة حالة انعدام الأمن إلى مضيق هرمز وعرقلة الملاحة التجارية الدولية".








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