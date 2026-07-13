المؤتمرنت -

الخارجية: النظام السعودي أعلن الحرب على اليمن

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أنه وفي خطوة غير مسبوقة أقدم النظام السعودي المجرم على ضرب مطار صنعاء ليكون بذلك قد أنهى مرحلة خفض التصعيد ووقف إطلاق النار وأعلن بداية الحرب وعليه أن يتحمل المسؤولية الكاملة إزاء ذلك وعن أي تبعات لهذه الخطوة الاجرامية.



وأوضحت الوزارة في بيان لها صادر عنها اليوم، أن النظام السعودي المجرم عمل طوال السنوات الماضية ومنذ بداية خفض التصعيد المعلن على تضييق الخناق وتشديد الحصار والحرب الإقتصادية الشاملة في محاولة لإخضاع وتركيع أبناء الشعب اليمني خدمة للصهاينة.



وقال البيان "إننا وبهذه الخطوة الإجرامية نبدأ مرحلة جديدة بالإستعانة بالله سبحانه وتعالى لانتزاع حقوقنا كاملة غير منقوصة وسيكتشف النظام السعودي أنه أوقع نفسه في مأزق إستراتيجي كبير وسيدفع أثمان باهظة نتيجة لذلك، كما قال تعالى " فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ" .. صدق الله العظيم.