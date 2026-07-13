المؤتمرنت -

عبد السلام: استهداف مطار صنعاء خرق فاضح للهدنة

حمل رئيس الوفد الوطني، محمد عبدالسلام، النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن قصف مطار صنعاء الدولي بعدد من الغارات الجوية، مؤكداً أن هذا التصعيد يُعد انتهاكاً فاضحاً لسيادة الجمهورية اليمنية وخرقاً كبيراً لهدنة عام 2022م، ومشدداً في الوقت ذاته على أن هذا العدوان المستجد لن يمر دون رد، انطلاقاً من أن الدفاع عن النفس والوطن والشعب واجب ديني ووطني.



وأوضح عبدالسلام أن هذا الهجوم العسكري المباشر على منشأة مدنية وسيادية كمطار صنعاء، يمثل استمراراً للعدوان السعودي السابق الذي استُفتح باستهداف المنشأة ذاتها في عام 2015م، مشيراً إلى أن هذا التصعيد يكشف حقيقة نوايا النظام السعودي، ويؤكد أنه يقف وراء الحصار المفروض على اليمن، وأنه "نظام عدواني لا يؤمن بأي سلام مع الجوار اليمني".



وفي السياق ذاته، كشف رئيس الوفد الوطني أنه منذ توقيع اتفاق الهدنة، تمت مطالبة النظام السعودي بسرعة تنفيذ خارطة الطريق، إلا أنه تمادى في المماطلة ورفض كل الحلول الرامية لإعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي بشكل كامل، ليتوج تلك المماطلة بهذا الاستهداف المباشر.

