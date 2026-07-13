الإثنين, 13-يوليو-2026 الساعة: 04:45 م - آخر تحديث: 04:09 م (09: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُـنجَز العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
قراءة لمقال بن حبتور الموصوم بـ السيد علي خامنئي.. وداعاً يا شهيد الأمة
محمد الجوهري
السيد علي خامنئي.. وداعاً يا شهيد الأمة ونبراسها الخالد
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
اتفاق ترامب إيران.. يبدأ من لبنان
أحمد الزبيري
أبوراس وخطاب تثبيت الشرعية التنظيمية في مواجهة مشاريع التفكيك
توفيق عثمان الشرعبي
الوحدة اليمنية.. خَيار التاريخ ومشروع النجاة
قاسم محمد لبوزة*
​اليمن الكبير.. مَلحمة الكرامة في زمن التفتيت والولاءات العابرة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
أخبار
المؤتمر نت - عبد السلام: استهداف مطار صنعاء خرق للهدنة

عبد السلام: استهداف مطار صنعاء خرق فاضح للهدنة

المؤتمرنت -
عبد السلام: استهداف مطار صنعاء خرق فاضح للهدنة
حمل رئيس الوفد الوطني، محمد عبدالسلام، النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن قصف مطار صنعاء الدولي بعدد من الغارات الجوية، مؤكداً أن هذا التصعيد يُعد انتهاكاً فاضحاً لسيادة الجمهورية اليمنية وخرقاً كبيراً لهدنة عام 2022م، ومشدداً في الوقت ذاته على أن هذا العدوان المستجد لن يمر دون رد، انطلاقاً من أن الدفاع عن النفس والوطن والشعب واجب ديني ووطني.

وأوضح عبدالسلام أن هذا الهجوم العسكري المباشر على منشأة مدنية وسيادية كمطار صنعاء، يمثل استمراراً للعدوان السعودي السابق الذي استُفتح باستهداف المنشأة ذاتها في عام 2015م، مشيراً إلى أن هذا التصعيد يكشف حقيقة نوايا النظام السعودي، ويؤكد أنه يقف وراء الحصار المفروض على اليمن، وأنه "نظام عدواني لا يؤمن بأي سلام مع الجوار اليمني".

وفي السياق ذاته، كشف رئيس الوفد الوطني أنه منذ توقيع اتفاق الهدنة، تمت مطالبة النظام السعودي بسرعة تنفيذ خارطة الطريق، إلا أنه تمادى في المماطلة ورفض كل الحلول الرامية لإعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي بشكل كامل، ليتوج تلك المماطلة بهذا الاستهداف المباشر.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: النعناع.. حليف الهضم وصحة الفم
مجتمع مدني: الفيروسات الأكثر تهديداً للبشر!
فنون ومنوعات: محمد فضل شاكر يحتفل بحرية والده
أخبار: الجمارك لـ"المواطنين": اغتنموا الفرصة
عربي ودولي: شلل تام يهدد خدمات الإسعاف في غزة
أخبار: صنعاء تعلن بدء صرف معاشات يوليو
عربي ودولي: روسيا: تدمير 349 مسيّرة أوكرانية
أخبار: إعلان نتائج الثانوية بنسبة نجاح 88.12%
أخبار: ابتعدوا عن هذه الأماكن.. الأرصاد يحذّر
رياضة: الأرجنتين تكمل نصف نهائي المونديال
رياضة: إنجلترا تُطفئ حلم النرويج.. وبيلنغهام يتألق
أخبار: صنعاء.. بدء صرف الإعاشة لهؤلاء
علوم وتقنية: لماذا تعتبر لدغة البعوض خطيرة؟
عربي ودولي: ارتفاع عدد قتلى زلزالي فنزويلا إلى 4333
عربي ودولي: الاحتلال يواصل خروقاته في غزة
عربي ودولي: إسرائيل تُسرّع مخطط ضم الضفة
مجتمع مدني: احذروا مشروبات الطاقة.. هذا ما تسببه
فنون ومنوعات: دمشق تكرم فضل شاكر
رياضة: السد يعمّق جراح الهلال بخماسية
محافظات: مخيم طبي مجاني في خدير بتعز
عربي ودولي: 73221 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
أخبار: موعد إعلان نتائج الثانوية العامة في صنعاء
عربي ودولي: صحة غزة تحذّر من توقف خدمات الإسعاف
أخبار: الإنذار المبكر يحذّر سكان هذه المحافظات
علوم وتقنية: لغز “الأصوات الخفية”!
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026