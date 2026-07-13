المؤتمرنت -

المؤتمر يدين استهداف العدو السعودي لمطار صنعاء

دان مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام واستنكر بشدة إقدام طيران العدوان السعودي على استهداف مطار صنعاء الدولي وبشكل يؤكد الحرص على استهداف المنشئات والاعيان المدنية التي تخدم المواطنين اليمنيين.



واكد المصدر أن استهداف مطار صنعاء يُمثل عدواناً سافراً يزيد من معاناة الشعب اليمني، وخصوصاً المواطنين الجرحى والمرضى الذين يرغبون السفر للعلاج في الخارج نتيجة عدم توفر إمكانية علاجهم داخل البلاد.



وشدد المصدر المسؤول في المؤتمر على حق الشعب اليمني الدفاع عن نفسه بكل الطرق المُمكنة والمُتاحة.