المؤتمرنت -

مركز حقوقي يمني يدين قصف مطار صنعاء الدولي

أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان الجريمة التي ارتكبها طيران تحالف العدوان اليوم، باستهدافه المباشر لمطار صنعاء الدولي، في تصعيد خطير وجريمة حرب تنتهك كافة المواثيق والقوانين الدولية الإنسانية.



وأكد المركز في بيان، أن هذا القصف السافر يعتبر امتدادا مباشرا للعدوان الغاشم المستمر على الشعب اليمني منذ العام 2015، وامتدادا لسياسة الحصار الممنهج وإغلاق مطار صنعاء الدولي الذي فُرض كعقاب جماعي على ملايين المدنيين.



ولفت إلى أن الحصار المستمر وإغلاق المطار وقصفه، تسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم؛ حيث أدى إلى حرمان آلاف المرضى من السفر للعلاج في الخارج مما أدى إلى وفاة الكثير منهم، فضلاً عن عرقلة وصول الأدوية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الإغاثية الأساسية للشعب اليمني.



وحمل المركز اليمني لحقوق الإنسان دول تحالف العدوان وعلى رأسها السعودية المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذا القصف، وعن سلامة وحياة المدنيين والمسافرين والعاملين في مطار صنعاء الدولي، باعتباره منشأة مدنية محمية بموجب القانون الدولي الإنساني.



ووجه نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي للتحرك الفوري وتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف هذه الجرائم والانتهاكات الصارخة.. مستنكرا انعقاد مجلس الأمن اليوم لمناقشة وقف فتح مطار صنعاء واستمرار إغلاقه بدعوة من دول تحتل اليمن، وحكومة تدعي شرعيتها من الرياض.



وحذر المركز من أن التغاضي الدولي تجاه هذه الجرائم يجعل من هذه المنظومة الدولية شريكةً في الجريمة وفي معاناة الشعب اليمني، فالمسؤولية تلزمهم بإصدار قرار فوري بإلغاء القرار (2140)، ووقف العدوان على اليمن ورفع الحصار الجائر عنه، وفتح المطارات والموانئ والمنافذ.

