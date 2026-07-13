الإثنين, 13-يوليو-2026 الساعة: 06:16 م - آخر تحديث: 05:50 م (50: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُـنجَز العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
قراءة لمقال بن حبتور الموصوم بـ السيد علي خامنئي.. وداعاً يا شهيد الأمة
محمد الجوهري
السيد علي خامنئي.. وداعاً يا شهيد الأمة ونبراسها الخالد
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
اتفاق ترامب إيران.. يبدأ من لبنان
أحمد الزبيري
أبوراس وخطاب تثبيت الشرعية التنظيمية في مواجهة مشاريع التفكيك
توفيق عثمان الشرعبي
الوحدة اليمنية.. خَيار التاريخ ومشروع النجاة
قاسم محمد لبوزة*
​اليمن الكبير.. مَلحمة الكرامة في زمن التفتيت والولاءات العابرة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
أخبار
المؤتمر نت - مركز حقوقي يمني يدين قصف مطار صنعاء الدولي

مركز حقوقي يمني يدين قصف مطار صنعاء الدولي

المؤتمرنت -
مركز حقوقي يمني يدين قصف مطار صنعاء الدولي
أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان الجريمة التي ارتكبها طيران تحالف العدوان اليوم، باستهدافه المباشر لمطار صنعاء الدولي، في تصعيد خطير وجريمة حرب تنتهك كافة المواثيق والقوانين الدولية الإنسانية.

وأكد المركز في بيان، أن هذا القصف السافر يعتبر امتدادا مباشرا للعدوان الغاشم المستمر على الشعب اليمني منذ العام 2015، وامتدادا لسياسة الحصار الممنهج وإغلاق مطار صنعاء الدولي الذي فُرض كعقاب جماعي على ملايين المدنيين.

ولفت إلى أن الحصار المستمر وإغلاق المطار وقصفه، تسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم؛ حيث أدى إلى حرمان آلاف المرضى من السفر للعلاج في الخارج مما أدى إلى وفاة الكثير منهم، فضلاً عن عرقلة وصول الأدوية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الإغاثية الأساسية للشعب اليمني.

وحمل المركز اليمني لحقوق الإنسان دول تحالف العدوان وعلى رأسها السعودية المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذا القصف، وعن سلامة وحياة المدنيين والمسافرين والعاملين في مطار صنعاء الدولي، باعتباره منشأة مدنية محمية بموجب القانون الدولي الإنساني.

ووجه نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي للتحرك الفوري وتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف هذه الجرائم والانتهاكات الصارخة.. مستنكرا انعقاد مجلس الأمن اليوم لمناقشة وقف فتح مطار صنعاء واستمرار إغلاقه بدعوة من دول تحتل اليمن، وحكومة تدعي شرعيتها من الرياض.

وحذر المركز من أن التغاضي الدولي تجاه هذه الجرائم يجعل من هذه المنظومة الدولية شريكةً في الجريمة وفي معاناة الشعب اليمني، فالمسؤولية تلزمهم بإصدار قرار فوري بإلغاء القرار (2140)، ووقف العدوان على اليمن ورفع الحصار الجائر عنه، وفتح المطارات والموانئ والمنافذ.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: النعناع.. حليف الهضم وصحة الفم
مجتمع مدني: الفيروسات الأكثر تهديداً للبشر!
أخبار: عدوان أمريكي واسع على إيران
فنون ومنوعات: محمد فضل شاكر يحتفل بحرية والده
أخبار: صنعاء تحذّر الرياض من أيّ حماقة
أخبار: الجمارك لـ"المواطنين": اغتنموا الفرصة
عربي ودولي: شلل تام يهدد خدمات الإسعاف في غزة
أخبار: صنعاء تعلن بدء صرف معاشات يوليو
عربي ودولي: روسيا: تدمير 349 مسيّرة أوكرانية
أخبار: إعلان نتائج الثانوية بنسبة نجاح 88.12%
أخبار: ابتعدوا عن هذه الأماكن.. الأرصاد يحذّر
رياضة: الأرجنتين تكمل نصف نهائي المونديال
رياضة: إنجلترا تُطفئ حلم النرويج.. وبيلنغهام يتألق
أخبار: صنعاء.. بدء صرف الإعاشة لهؤلاء
علوم وتقنية: لماذا تعتبر لدغة البعوض خطيرة؟
عربي ودولي: ارتفاع عدد قتلى زلزالي فنزويلا إلى 4333
عربي ودولي: الاحتلال يواصل خروقاته في غزة
عربي ودولي: إسرائيل تُسرّع مخطط ضم الضفة
مجتمع مدني: احذروا مشروبات الطاقة.. هذا ما تسببه
فنون ومنوعات: دمشق تكرم فضل شاكر
رياضة: السد يعمّق جراح الهلال بخماسية
محافظات: مخيم طبي مجاني في خدير بتعز
عربي ودولي: 73221 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
أخبار: موعد إعلان نتائج الثانوية العامة في صنعاء
عربي ودولي: صحة غزة تحذّر من توقف خدمات الإسعاف
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026