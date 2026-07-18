المؤتمرنت -

فرنسا وإنجلترا الليلة.. "الثالث الحزين"

ستودع فرنسا وإنجلترا كأس العالم لكرة القدم بمرارة عندما تلتقيان الساعة الثانية عشر من فجر الأحد، في مباراة تحديد المركز الثالث، ونيل جائزة الترضية غير المرغوب فيها في ملعب ميامي.



ويتوجه المنتخبان إلى فلوريدا وما زالت آثار خيبتي الخروج من الدور نصف النهائي حاضرة بقوة، بعدما وجدت كل من الدولتين الكرويتين نفسيهما تداويان جراحاً يرى كثيرون أنها كانت، إلى حد كبير، من صنع أيديهما.



فرنسا التي كانت الفريق الأبرز في البطولة في طريقها إلى المربع الذهبي، بدت باهتة تماماً أمام درس تكتيكي من إسبانيا يوم الثلاثاء، لتتلقى هزيمة بهدفين نظيفين.



وأضافت إنجلترا فصلاً جديداً إلى تاريخها الطويل من خيبات كأس العالم الأربعاء، عندما فرطت بالمبادرة وبالتقدم لتخسر أمام الأرجنتين 1-2 في أتلانتا.



وبين طموح فرنسا لتعزيز سجلها التاريخي، ورغبة إنجلترا في تحقيق أول برونزية مونديالية، تبدو المواجهة فرصة لكلا المنتخبين لإنهاء مشاركتهما في كأس العالم بنتيجة إيجابية، بعد أن توقف حلم الوصول إلى النهائي عند محطة نصف النهائي.



وتقام المباراة النهائية للمونديال التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، مساء يوم غدٍ الأحد بمواجهة تاريخية تجمع منتخبي إسبانيا والأرجنتين على ملعب ميتلايف في نيويورك.