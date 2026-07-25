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المؤتمر نت - أفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر باستمرار حالة عدم الاستقرار في أجواء البلاد التي تسهم في تدفق الرطوبة وتوفر الظروف الملائمة لنشاط السحب الرعدية

الأرصاد يحذّر من الساعات المقبلة

المؤتمرنت -
الأرصاد يحذّر من الساعات المقبلة
أفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر باستمرار حالة عدم الاستقرار في أجواء البلاد التي تسهم في تدفق الرطوبة وتوفر الظروف الملائمة لنشاط السحب الرعدية الممطرة خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وتوقع المركز في نشرته الجوية، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بالرياح الهابطة وتساقط حبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، وحجة، والمحويت، وعمران، وصنعاء، وذمار، وريمة، وإب، والبيضاء، والضالع وتعز وتمتد غربا نحو سهل تهامة والساحل الغربي وشرقا نحو هضاب وصحارى شبوة وحضرموت.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظتي لحج وأبين وهضاب وصحارى المهرة، والجوف ومأرب.

وحذر المركز المواطنين من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها والمجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية والسهول الساحلية بسبب هطول الأمطار وتشكّل الضباب.

كما حذر من العواصف الرعدية والرياح الهابطة ونصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة والأشجار العالية، وبعدم استخدام الهواتف المحمولة وفصل التيار الكهربائي أثناء العواصف الرعدية.








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