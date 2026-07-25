السبت, 25-يوليو-2026 الساعة: 03:42 م - آخر تحديث: 03:08 م (08: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُـنجَز العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
قراءة لمقال بن حبتور حول خطاب قائد الثورة والمسيرة القرآنية
محمد الجوهري
هل لعبة كرة القدم هي افيون الشعوب؟
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
اتفاق ترامب إيران.. يبدأ من لبنان
أحمد الزبيري
أبوراس وخطاب تثبيت الشرعية التنظيمية في مواجهة مشاريع التفكيك
توفيق عثمان الشرعبي
الوحدة اليمنية.. خَيار التاريخ ومشروع النجاة
قاسم محمد لبوزة*
​اليمن الكبير.. مَلحمة الكرامة في زمن التفتيت والولاءات العابرة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين، استهدفتا منشآت تابعة لشركة أرامكو

القوات المسلحة تستهدف أرامكو السعودية

المؤتمرنت -
القوات المسلحة تستهدف أرامكو السعودية
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين، استهدفتا منشآت تابعة لشركة أرامكو في جيزان وينبع، ردا على العدوان السعودي الإجرامي على مدينة وميناء الحديدة وجزيرة كمران، وإمعانه في حصار الشعب اليمني وانتهاك سيادة الجمهورية اليمنية.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أنها نفذت عمليتين عسكريتين نوعيتين؛ استهدفت الأولى أهدافا حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان، بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافا حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع، بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة.

وأكدت أن العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة.

وأشارت إلى أن نظام العدو السعودي وإمعانا منه في حصار الشعب اليمني، وانتهاكا جديدا لسيادة الجمهورية اليمنية، أقدم على العدوان الإجرامي بعدد من الغارات الجوية ليلة أمس على مدينة وميناء الحديدة وجزيرة كمران، وأدت تلك الغارات إلى أضرار مادية ومعنوية، وقد اشتبكت الدفاعات الجوية مع تشكيل من طائرات العدو بعد اختراق الأجواء، ومنعتها من ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب العظيم.

وأكد البيان، "أن تصعيد العدو السعودي على اليمن، يؤكد مدى إصراره على مواصلة حصاره لشعبنا وانتهاك سيادة بلدنا، وهو ما لا يمكن القبول به، وسيتصدى له شعبنا الحر المؤمن المجاهد بكل حزم وبكل قوة".

وأضاف "إننا في القوات المسلحة اليمنية وبعد التوكل على الله ملتزمون بأداء واجبنا في الدفاع المشرف والمسؤول عن بلدنا العزيز وعن شعبنا الأصيل شعب الإيمان والحكمة شعب الإسلام والعروبة، ولن يجد منا هذا العدو المجرم إلا التصدي والمواجهة من موقع الحق، وهو في موقع الباطل، إن الباطل كان زهوقا".

وأكدت القوات المسلحة، أن فرض الحصار البحري على العدو السعودي لا يزال مستمرا، ردا على عدوانه المقابل وحصاره الظالم المستمر منذ اثني عشر عاما، ولن نتردد في توسيع تحركاتنا وتصعيد خطواتنا استنادا إلى تطورات الموقف خلال الساعات والأيام المقبلة، وذلك ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: مفاجأة.. ملكة جمال ترفض تسليم التاج!
قضايا وآراء: قراءة لمقال بن حبتور حول خطاب قائد الثورة والمسيرة القرآنية
علوم وتقنية: عامل يسرع شيخوخة الدماغ!
اقتصاد: النفط يهبط أكثر من 4%
عربي ودولي: توغل إسرائيلي في ريفي درعا والقنيطرة
اقتصاد: الذهب يواصل التراجع
عربي ودولي: ثلثا سكان غزة يواجهون الجوع الشديد
اقتصاد: ارتفاع الأسهم الأوروبية
أخبار: ما حقيقة إغـلاق صنعاء لباب المندب؟
رياضة: الأهلي يواصل النزيف بتعادل مخيّب
أخبار: عواصف رعديّة برَدَية قوية.. إستعدّوا!
أخبار: بن حبتور يعزي بوفاة القاضي الأكوع
علوم وتقنية: هكذا تتغلّبون على الاكتئاب!
فنون ومنوعات: جورج وسوف يستقبل حفيده "وديع"
مجتمع مدني: 6 عادات يومية تحمي قلبك من الأمراض
اقتصاد: الدولار يتماسك والين يترنح عند 163
اقتصاد: الذهب يتخلى عن ذروة أسبوعين
عربي ودولي: 4329 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 24 فلسطينياً من الضفة
محافظات: إجراء 138 عملية بمخيم حزم الجوف
عربي ودولي: غزة.. ارتفاع أعداد الأيتام والأرامل
أخبار: أبو راس: المتورطون مع العدو سيدفعون الثمن
رياضة: الاتحاد يستعيد ابتسامته والسد يخسر
رياضة: الوحدة يتخطى سمعون إلى دور الـ16
أخبار: تحذير يمني شديد اللهجة للكيان
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026