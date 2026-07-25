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أخبار
المؤتمر نت - "إجراءات قانونية بحق هؤلاء".. تحذير عاجل من وزارة الداخلية في صنعاء

"إجراءات قانونية بحق هؤلاء".. تحذير من وزارة الداخلية في صنعاء

المؤتمرنت -
"إجراءات قانونية بحق هؤلاء".. تحذير من وزارة الداخلية في صنعاء
دعت وزارة الداخلية، جميع المواطنين إلى الامتناع عن تصوير أو نشر أي مشاهد للأماكن التي تتعرض لقصف العدو، لما يمثله ذلك من خدمة مباشرة للعدو، ولما تقتضيه المصلحة العامة والوضع الأمني الراهن.

وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها، أن توثيق الأضرار الناجمة عن القصف من اختصاص الجهات الرسمية المعنية.. داعيةً المواطنين إلى استقاء المعلومات والأخبار من المصادر الرسمية والموثوقة، وتجنب تداول أو نشر أي محتوى من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة أو كشف معلومات قد يستفيد منها العدو.

وشددت على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تعمده تقديم خدمة للعدو من خلال تصوير أو نشر مشاهد للأماكن المستهدفة، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

وحثت وزارة الداخلية، المواطنين على التحلي بالوعي واليقظة والمسؤولية، والإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار والصمود الوطني، من خلال التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي أعمال أو ممارسات مشبوهة قد تضر بالمصلحة العامة أو تصب في خدمة العدو.








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