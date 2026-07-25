المؤتمرنت -

المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه يدينون استهداف العدوان السعودي للحديدة

يدين المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ويستنكرون بأشد العبارات الاعتداءات التي شنها العدوان السعودي واستهدفت الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في محافظة الحديدة، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق والأعراف الدولية التي تجرّم استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.

ويؤكد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه أن هذه الاعتداءات لن تزيد الشعب اليمني إلا صمودًا وتمسكًا بحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الدفاع عن وطنه وسيادته، ومقاومة العدوان بكل الوسائل والإمكانات المشروعة حتى يتوقف العدوان بشكل كامل، ويُرفع الحصار، ويستعيد اليمن أمنه واستقراره وسيادته الكاملة.



كما يدعو المؤتمر وحلفاوه المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية، وإدانة استهداف المنشآت المدنية، والعمل الجاد على وقف العدوان وإنهاء معاناة الشعب اليمني.



صادر عن المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي

صنعاء

25 يوليو 2026م