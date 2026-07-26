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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول مزيد من الأمطار الرعدية المتفاوتة والمتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة

أمطار وعواصف وبَرَد.. احذروا التهاون

المؤتمرنت -
أمطار وعواصف وبَرَد.. احذروا التهاون
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول مزيد من الأمطار الرعدية المتفاوتة والمتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالرياح الهابطة وتساقط حبات البرد على أجزاء من محافظات صعدة، وحجة، والمحويت، وعمران، وصنعاء، وريمة، وذمار، وإب، وتعز، والضالع وسهل تهامة والسواحل الغربية.

ويتوقع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد على أجزاء من محافظات البيضاء، ولحج وأبين ومرتفعات وصحارى المهرة، وحضرموت، وشبوة، ومأرب والجوف.

وحذر المركز المواطنين من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان ونصح بعدم التواجد في ممراتها أو المجازفة بعبورها.

كما حذر من مخاطر العواصف الرعدية وتساقط حبات البرد والرياح الهابطة شديدة السرعة التي تثير العواصف الترابية ونصح بعدم التواجد بالقرب من الأبراج والأشجار العالية، وتثبيت الألواح الشمسية جيداً.

وحذر كذلك من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار والسحب المنخفضة والضباب وخاصة سائق المركبـات ونصح بعدم عبور الجسور الأرضية عند تدفق السيول.








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