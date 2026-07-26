الأحد, 26-يوليو-2026 الساعة: 05:47 م - آخر تحديث: 05:02 م (02: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُـنجَز العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
قراءة لمقال بن حبتور حول خطاب قائد الثورة والمسيرة القرآنية
محمد الجوهري
هل لعبة كرة القدم هي افيون الشعوب؟
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
اتفاق ترامب إيران.. يبدأ من لبنان
أحمد الزبيري
أبوراس وخطاب تثبيت الشرعية التنظيمية في مواجهة مشاريع التفكيك
توفيق عثمان الشرعبي
الوحدة اليمنية.. خَيار التاريخ ومشروع النجاة
قاسم محمد لبوزة*
​اليمن الكبير.. مَلحمة الكرامة في زمن التفتيت والولاءات العابرة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
أخبار
المؤتمر نت - صعدة: حملات للرقابة على المصانع

صعدة: حملات للرقابة على المصانع والأسواق والمتاجر

المؤتمرنت -
صعدة: حملات للرقابة على المصانع والأسواق والمتاجر
نفّذ فرع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بمحافظة صعدة، اليوم، نزولا ميدانيا للرقابة على المصانع والمنشآت الغذائية بالمحافظة.

وهدف النزول، إلى التحقق من مدى التزام تلك المنشآت باشتراطات ومتطلبات المواصفات القياسية، واللوائح، والإرشادات الفنية والصحية.

وأوضح مدير فرع الهيئة بالمحافظة أسامة المؤيد، أن الحملات شملت مصانع المياه المعبأة، ومحطات المياه المعالجة جزئيًا، ومصانع البفك والمقرمشات، والمشروبات الغازية، للتأكد من معايرة موازين الكيل وأدوات القياس، ومدى مطابقتها للمواصفات.

وشدد على ضرورة الالتزام باشتراطات المواصفات القياسية المعتمدة والصحة والسلامة، والكيل والوزن والقياس، مبينا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفات التي ضبطها.

وأوضح المؤيد أنه سيتم خلال النزولات الميدانية القادمة سحب عينات للفحص من المنشآت، بعد استكمال تحديث وتنصيب المنصات والأنظمة الإلكترونية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: أفضل 5 مشروبات لتقوية المناعة
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
رياضة: وحدة صنعاء يحسم موقعة سيئون
أخبار: تحذير من وزارة الداخلية للمواطنين
أخبار: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73317
أخبار: مجلس النواب: سيادة اليمن خط أحمر
أخبار: الخارجية: لن نقبل باستمرار المعاناة
أخبار: القوات المسلحة تستهدف أرامكو
أخبار: الأرصاد يحذّر من الساعات المقبلة
فنون ومنوعات: مفاجأة.. ملكة جمال ترفض تسليم التاج!
أخبار: صنعاء تعلن معادلة التصعيد بالتصعيد
قضايا وآراء: قراءة لمقال بن حبتور حول خطاب قائد الثورة والمسيرة القرآنية
أخبار: عدوان سعودي يستهدف الحديدة
عربي ودولي: تحذير أممي من تصاعد العنف في الضفة
علوم وتقنية: عامل يسرع شيخوخة الدماغ!
اقتصاد: النفط يهبط أكثر من 4%
عربي ودولي: توغل إسرائيلي في ريفي درعا والقنيطرة
اقتصاد: الذهب يواصل التراجع
عربي ودولي: ثلثا سكان غزة يواجهون الجوع الشديد
اقتصاد: ارتفاع الأسهم الأوروبية
أخبار: الخارجية تهاجم بيان المبعوث الأممي
أخبار: ما حقيقة إغـلاق صنعاء لباب المندب؟
رياضة: الأهلي يواصل النزيف بتعادل مخيّب
أخبار: عواصف رعديّة برَدَية قوية.. إستعدّوا!
أخبار: بن حبتور يعزي بوفاة القاضي الأكوع
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026