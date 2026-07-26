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أخبار
المؤتمر نت - خلاف على مقعد يؤخر إقلاع طائرة

خلاف على مقعد يؤخر إقلاع طائرة

المؤتمرنت -
خلاف على مقعد يؤخر إقلاع طائرة
تحوّل خلاف بين راكبين على متن رحلة تابعة لشركة «أميركان إيرلاينز» من نيويورك إلى لوس أنجليس إلى واقعة أثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اتُّهمت إحدى المسافرات بالاستيلاء على مقعد راكب آخر في الدرجة الأولى لأن مقعدها لم يكن قابلاً للإمالة، حسب صحيفة «مترو» اللندنية.

وقال جاستن إسكالونا (27 عاماً) إنه كان نائماً قبل إقلاع الرحلة المقررة في السادسة صباحاً، عندما أيقظته امرأة وطلبت منه تبديل المقعد. وظن في البداية أنها ترغب في الحصول على مقعد يتمتع بإطلالة أفضل، لكنه فوجئ بأنها جلست في مقعده ورفضت مغادرته، مبررة تصرفها بأن مقعدها لا يعمل بالشكل المطلوب.

وقام إسكالونا، وهو مؤسس علامة أزياء، بتصوير الواقعة بهاتفه، وظهر في المقطع وهو يُطالب المرأة بمغادرة مقعده، مؤكداً أنها تعطل إقلاع الرحلة، في حين ردت هي بأنه تم نقله إلى مقعد آخر.

وانتهى الموقف بعد أن غادرت المرأة المقعد وحملت أمتعتها للانتقال إلى مكان آخر، ليجلس إسكالونا في مقعده المخصص.

ورغم الجدل، أقلعت الطائرة في موعدها تقريباً ووصلت إلى مطار لوس أنجليس بعد الساعة التاسعة صباحاً وفق بيانات تتبع الرحلات الجوية.

ونشر إسكالونا الفيديو عبر حسابه على «إنستغرام»، موضحاً أنه حصل على ترقية مجانية إلى الدرجة الأولى، في حين كانت المرأة قد حجزت مقعدها بشكل اعتيادي، مضيفاً أنها انتقلت إلى مقعده من دون حتى أن تشكره على موافقته المبدئية على تبديل المقاعد، وهو ما أثار موجة واسعة من التعليقات حول آداب السفر وحقوق الركاب.*وكالات








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