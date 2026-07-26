المؤتمرنت -

73326 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 73 ألفاً و326 شهيداً، و173 ألفاً و997 مصاباً.



وقالت الوزارة، في بيان، إن "مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 7 شهداء جدد و36 مصابا، فيما تم انتشال شهيدين من تحت الأنقاض".



وأوضحت أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق منذ 11 أكتوبر الماضي، بلغت "ألفا و200 شهيد، و3 آلاف و888 مصابا".



وجرى التوصل للاتفاق، بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وخلفت إلى جانب الضحايا، دماراً واسعاً طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.