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المؤتمر نت - العاصفة تشتدّ في اليمن.. فاحذروا الساعات المقبلة

العاصفة تشتدّ في اليمن.. فاحذروا

المؤتمرنت -
العاصفة تشتدّ في اليمن.. فاحذروا
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بالرياح الهابطة وتساقط حبات البرد على أجزاء من محافظات تعز، والضالع، وإب، وذمار، وريمة، والمحويت، وحجة، وعمران، وسهل تهامة والسواحل الغربية.

في حين قد تهطل أمطار متفرقة يصحبها الرعد على أجزاء من محافظات صعدة، وصنعاء والبيضاء ومرتفعات المهرة، وحضرموت، وشبوة، وأبين ولحج، ومأرب والجوف.

وحذر المركز المواطنين من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان ومن مخاطر العواصف الرعدية وتساقط حبات البرد ونصح بعدم التواجد في ممرات الوديان أو المجازفة بعبورها، وبالقرب من الأبراج والأشجار العالية.

كما حذر من الرياح الهابطة شديدة السرعة التي تثير العواصف الترابية والتدني في مدى الرؤية الافقية بسبب هطول الأمطار والسحب المنخفضة والضباب وخاصة سائقي المركبات وينصح بتثبيت الألواح الشمسية جيداً، وعدم عبور الجسور الأرضية عند تدفق السيول.








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