المؤتمرنت -

استمرار الأمطار وتحذير من السيول

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.



ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بحبات البرد أحياناً على محافظات تعز، والضالع، وإب، وذمار وريمة وأجزاء من سهل تهامة والسواحل الغربية.



ويُتوقع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، وحجة، والمحويت، وعمران، وصنعاء والبيضاء ومرتفعات وهضاب لحج، وأبين، وشبوة، وحضرموت والمهرة.



وحذر المركز المواطنين من التواجد في الشعاب والوديان ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية ونصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وبجوار الأشجار العالية وعدم استخدام الهواتف المحمولة.



كما حذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب على الطرق والمنحدرات الجبلية.