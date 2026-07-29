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أخبار
المؤتمر نت - حذر من الرياح الهابطة شديدة السرعة التي تثير العواصف الترابية ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار والسحب

أمطار رعدية متوقعة في 11 محافظة

المؤتمرنت -
أمطار رعدية متوقعة في 11 محافظة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بالرياح الهابطة وتساقط حبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، وعمران، وحجة، والمحويت، وصنعاء، وذمار، وريمة، وإب، وتعز، والضالع والبيضاء وأجزاء من سهل تهامة والسواحل الغربية.

ويتوقع كذلك هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد على أجزاء من مرتفعات لحج، وأبين وشبوة ومرتفعات وصحارى محافظتي المهرة وحضرموت.

وحذر المركز المواطنين من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان ونصح بعدم التواجد في ممراتها أو المجازفة بعبورها، محذراً أيضاً من مخاطر العواصف الرعدية وتساقط حبات البرد ونصح بعدم التواجد بالقرب من الأبراج والأشجار العالية.

كما حذر من الرياح الهابطة شديدة السرعة التي تثير العواصف الترابية ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار والسحب المنخفضة والضباب وخاصة سائق المركبـات ونصح بعدم عبور الجسور الأرضية عند تدفق السيول.








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