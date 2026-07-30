المؤتمرنت -

مجيديع يعزي آل العماد

بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ / عبده صالح العماد ، والذي وافاه الاجل في حادث مروري مؤسف بطريق ذمار الحسينية بمخلاف كبود مديرية وصاب العالى بمحافظة ذمار، وأودى كذلك بحياة 5 من افراد اسرته واصابة 3 آخرين



وفي برقية العزاء التي بعثها الى شقيق الفقيد العميد/ ناصر صالح العماد وإخوانه وافراد الاسرة كافة وكافة آل العماد بمديرية وصاب العالي محافظة ذمار أعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية بهذا المصاب.



سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد وجميع ضحايا الحادث بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. وان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل .





"إنا لله وإنآ إليه راجعون".