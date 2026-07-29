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المؤتمر نت - كشف نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 24 ألفا و600 فلسطيني في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر 2023

24600 حالة اعتقال بالضفة منذ 7 أكتوبر

المؤتمرنت -
24600 حالة اعتقال بالضفة منذ 7 أكتوبر
كشف نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 24 ألفا و600 فلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس، منذ السابع من أكتوبر 2023، مؤكدا أن سياسة الاعتقال شهدت تصعيدا غير مسبوق خلال هذه الفترة.

وأوضح النادي، في بيان اليوم، أن الاحتلال حول الاعتقال إلى إحدى أبرز أدوات الانتقام الجماعي والعقاب بحق الفلسطينيين، مستهدفا مختلف الفئات والشرائح، ضمن حملة واسعة تهدف إلى تقويض المجتمع الفلسطيني وضرب مقومات صموده.

وبين أن حصيلة الاعتقالات المعلنة تقتصر على الضفة الغربية، ولا تشمل المعتقلين من قطاع غزة، الذين تقدر أعدادهم بالآلاف، في ظل استمرار صعوبات التوثيق والرصد نتيجة الإخفاء القسري والانتهاكات المتواصلة وظروف الاحتجاز القاسية التي يتعرضون لها.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز حاليا نحو 9400 أسير فلسطيني في أكثر من 23 سجنا ومركز تحقيق وتوقيف، بينهم 95 أسيرة ونحو 380 طفلا قاصرا، لافتا إلى أن أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال تشهد تدهورا غير مسبوق، في ظل تصاعد سياسات التعذيب الممنهج والتجويع والإهمال الطبي المتعمد، الأمر الذي أدى، بحسب البيان، إلى استشهاد قرابة 100 أسير داخل السجون منذ أكتوبر 2023.








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