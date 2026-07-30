المؤتمرنت -

كأس الجمهورية: 4 أندية تؤكد تأهلها لدور الـ16

ضمنت أندية أهلي صنعاء والسد مأرب وسلام الغرفة وهلال الحديدة التأهل إلى دور الـ16 من كأس الجمهورية لكرة القدم، بعدما أنهت مبارياتها اليوم الخميس بالفوز ضمن الدور الـ32.



وحقق الأهلي فوزاً كاسحاً على ضيفه الرشيد بخمسة أهداف مقابل هدفين، على ملعب الظرافي بصنعاء، وفاز السد على ضيفه وحدة المكلا بثلاثية نظيفة على ملعب مأرب.



وتغلب الهلال على ضيفه آزال 4-1 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 على ملعب العلفي بالحديدة، في حين تجاوز سلام الغرفة نظيره الشعلة بهدفين دون رد على الملعب الأولمبي بمدينة سيئون.



وسيلعب أهلي صنعاء في الدور المقبل مع فريق سيئون، وسلام الغرفة مع أهلي عدن، بينما يلتقي السد الفائز من مباراة شمسان وتضامن حضرموت، ويواجه هلال الحديدة في الدور ذاته الفائز من لقاء وحدة صنعاء وأهلي تعز.