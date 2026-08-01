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أخبار
المؤتمر نت - الإعلان عن فتح موسم اصطياد الحبار

فتح موسم اصطياد الحبار في البحر الأحمر

المؤتمرنت -
فتح موسم اصطياد الحبار في البحر الأحمر
أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، فتح موسم اصطياد الحبار في منطقة البحر الأحمر من المياه البحرية للجمهورية اليمنية ابتداءً من اليوم السبت، 18 صفر 1448هـ الموافق 1 أغسطس 2026م.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن فتح الموسم يأتي استنادا للدراسات والتوصيات الفنية الهادفة إلى تنظيم استغلال المصائد البحرية والحفاظ على المخزون السمكي.

وأشار البيان إلى أن قرار فتح الموسم يقضي بمنع الصيد في الأخوار والمناطق الضحلة، مع تكليف الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية بالنزول الميداني لتحديد تلك المناطق ومتابعة تواجد صغار الحبار في المصيد طوال فترة فتح الموسم.
وحث القرار الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر، على ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن الالتزام بالضوابط المنظمة لعملية الصيد.

وشدد القرار على إعداد وتنفيذ خطة طوارئ لإدارة مخزون الحبار، تشارك في إعدادها هيئتا أبحاث علوم البحار المصائد السمكية، تحت إشراف وكيل القطاع، وبالتنسيق مع السلطة المحلية في محافظة الحديدة والجهات ذات العلاقة.

وأكدت الوزارة أن القرار يأتي في إطار جهودها للحفاظ على مخزون الحبار، وتعزيز استدامة المصائد البحرية، بما يسهم في حماية الثروة السمكية وضمان استمرارية الإنتاج.








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