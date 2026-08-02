الأحد, 02-أغسطس-2026 الساعة: 02:15 م - آخر تحديث: 02:06 م (06: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُـنجَز العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تحيَّةَ إجلالٍ وإكبارٍ وإعزازٍ للجيشِ اليمنيّ المُقاومِ المُجاهد..
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور -
قراءة لمقال بن حبتور حول خطاب قائد الثورة والمسيرة القرآنية
محمد الجوهري
اتفاق ترامب إيران.. يبدأ من لبنان
أحمد الزبيري
أبوراس وخطاب تثبيت الشرعية التنظيمية في مواجهة مشاريع التفكيك
توفيق عثمان الشرعبي
الوحدة اليمنية.. خَيار التاريخ ومشروع النجاة
قاسم محمد لبوزة*
​اليمن الكبير.. مَلحمة الكرامة في زمن التفتيت والولاءات العابرة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
أخبار
المؤتمر نت - من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بحبات البرد أحياناً على محافظات صعدة، وعمران، وحجة، والمحويت، وصنعاء، وريمة، وذمار،

الارصاد يحذر من استخدام الهواتف المحمولة

المؤتمرنت -
الارصاد يحذر من استخدام الهواتف المحمولة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بحبات البرد أحياناً على محافظات صعدة، وعمران، وحجة، والمحويت، وصنعاء، وريمة، وذمار، والضالع، وإب، وتعز ومرتفعات لحج، وأبين وشبوة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات البيضاء، وحضرموت والمهرة وأجزاء من سهل تهامة والسواحل الغربية.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في الشعاب والوديان ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب على الطرق والمنحدرات الجبلية.

كما حذر من العواصف الرعدية ونصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وبجوار الأشجار العالية واستخدام الهواتف المحمولة.

ودعا الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: تشيلسي يعلن عن صفقة جديدة
رياضة: فينيزيا يضم المغربي رضوان حلحال
رياضة: برشلونة يتعاقد مع جيسي بيسيو
فنون ومنوعات: تامر حسني لوالده: “وداعاً يا حبيبي”
عربي ودولي: تحذير أممي من "كارثة هائلة" في الأبيض
اقتصاد: أسعار الغاز في أوروبا تقفز 55%
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ جليدان
فنون ومنوعات: شمس البارودي تدافع عن شهيرة
علوم وتقنية: ما علاقة قلة النوم بالكرش؟!
أخبار: إجبار 8 سفن سعودية على تغيير مسارها
عربي ودولي: الاحتلال يجدد توغله في جنوب سوريا
اقتصاد: الأسهم الأوروبية تغلق على تباين
أخبار: شهيدة بقذيفة للمرتزقة في الصلو بتعز
أخبار: صنعاء للرياض: التحالف لن ينقذكم
اقتصاد: النفط ينخفض بأكثر من دولار
رياضة: التضامن والتلال إلى دور الـ16
أخبار: تحذير للمواطنين: لا تُغامروا واحذروا
أخبار: مسيرة مليونية لتأييد معادلة (الحصار بالحصار)
عربي ودولي: سوريا.. توغل اسرائيلي في ريف القنيطرة
رياضة: ريال مدريد يضم مهاجم ليفانتي
عربي ودولي: 10 قتلى من الشرطة بهجوم في باكستان
فنون ومنوعات: انفصال أحمد خالد صالح وهنادي مهنا
مجتمع مدني: عادات يومية تسرق سنوات من عمرك
علوم وتقنية: ضجيج المرور يسبب مرضاً لا رجعة فيه!
اقتصاد: الذهب يرتفع مع تراجع الدولار
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026