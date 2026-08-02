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أخبار
المؤتمر نت - بعث عضو المجلس السياسي الأعلى نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ صالح محمود جليدان

بن حبتور يعزّي بوفاة الشيخ جليدان

المؤتمرنت -
بن حبتور يعزّي بوفاة الشيخ جليدان
بعث عضو المجلس السياسي الأعلى نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ صالح محمود جليدان.

وأشاد عضو السياسي الأعلى في البرقية التي بعثها إلى الشيخ علي حميد جليدان والشيخ محمود حميد جليدان وجليدان محمود جليدان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الأسبق، ولأبناء الفقيد الشيخ زياد وقيس ونشوان، بمناقب الفقيد ودوره في خدمة المجتمع وإصلاح ذات البين والسعي الدائم في خير الآخرين.

وعبر عن بالغ العزاء وعظيم المواساة للشيخ علي حميد جليدان ووالد وشقيق وأبناء الراحل وبني قيس كافة وقبائل بني صريم عامة بهذا المصاب، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".








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