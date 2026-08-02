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المؤتمر نت - كشفت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار حجم الاضرار والخسائر التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية نتيجة العدوان والحصار على اليمن منذ 2015 حتى 2026م

وزارة الاقتصاد تكشف خسائرها خلال 12عاماً

المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -
وزارة الاقتصاد تكشف خسائرها خلال 12عاماً
كشفت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار حجم الاضرار والخسائر التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية نتيجة العدوان والحصار على اليمن منذ 2015 حتى 2026م.

وأوضحت الوزارة في التقرير الصادر عن المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم بصنعاء، أن اجمالي خسائر الاقتصاد اليمني خلال 12 سنة من العدوان والحصار بلغت 1.13 تريليون دولار، منها 482 مليار دولار خسائر مباشرة و648 مليار دولار خسائر تراكمية في الناتج المحلي الاجمالي.

وأوضح التقرير أن 31 مليون نسمة يواجهون خطر المجاعة وسوء التغذية، منهم 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة و1.3 امرأة حامل ومرضع، بالاضافة الى 60% من العمال تم تسريحهم بسبب اغلاق وتأثر المنشآت الاقتصادية حتى وصل معدل البطالة الى 65%.

ومن أهم التفاصيل التي أوردها التقرير حجم خسائر القطاع الصناعي بلغت 8.2 مليار دولار شملت هذه الخسائر المصانع في مختلف المجالات والمنشآت الصتاعية ومنشآت غذائية وتجارية ومخازن، نتيجة الاستهداف المباشر والتدمير الكلي والجزئي والتأيرات الاخرى التي سببها القصف المباشر والحصار.

وبين التقرير أن خسائر التجارة الخارجية بلغت 111.13 مليار دولار، و57 مليار دولار خسائر قطاع النفط والمعادن، كما بلغت خسائر قطاع الزراعة والثروة الحيوانية 111 مليار دولار، و12.6مليار دولار خسائر قطاع لثروة السمكية، بالاضافة الى خسائر قطاع النقل (الجوي والبري والبحري) التي بلغت 23.2 مليار دولار.

وأشار التقرير الى خسائر بلغت 2 مليار دولار نتيجة تدمير المشاريع الاستثمارية عدد 64 مشروعا في المجالات الزراعية والصناعية والخدمية والسياحية وتسريح 27 ألف عمالة مستثمرة، و28.2مليار دولار خسائر قطاع الكهرباء والطاقة، و800 مليون دولار خسائر قطاع المياه والصرف الصحي، و11 مليار دولار خسائر قطاع السياحة والآثار والثقافة، كما بلغت خسائر خزينة الدولة 30 مليار دولار، 2.1 مليار دولار خسائر وزارة المالية والجهات التابعة لها.








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