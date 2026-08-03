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أخبار
المؤتمر نت - من المتوقع هطول أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد على محافظات

تحذيرات هامة .. أمطار متوقعة في 9 محافظات

المؤتمرنت -
تحذيرات هامة .. أمطار متوقعة في 9 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة۔

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد على محافظات الضالع، وتعز، وإب، والبيضاء، وذمار، وريمة، وعمران، وحجة والمحويت.

وقد تهطل أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، وصنعاء، ولحج، وأبين والمهرة ومرتفعات وصحارى حضرموت، وشبوة ومأرب كما تشمل الأمطار أجزاء من سهل تهامة والسواحل الغربية.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في الشعاب والوديان ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب على الطرق والمنحدرات الجبلية.

كما حذر من العواصف الرعدية ونصح بتجنب استخدام الهواتف المحمولة والتواجد في الأماكن المرتفعة وبجوار الأشجار العالية.

ودعا الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.








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