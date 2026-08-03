المؤتمرنت -

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73375

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73375 شهيدا، و174220 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.



وأوضحت وزارة الصحة بغزة، اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 19 شهيدا، إضافة إلى 35 مصابا.



وبينت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1250، والإصابات إلى 4110، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 804، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.



وكانت قوات الاحتلال قصفت بالمدفعية اليوم شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وأطلقت آليات الاحتلال النار شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع، كما قصفت المدفعية بشكل مكثف جنوب شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع، وشرقي مدينة غزة.