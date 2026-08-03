الإثنين, 03-أغسطس-2026 الساعة: 06:44 م - آخر تحديث: 06:19 م (19: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُـنجَز العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تحيَّةَ إجلالٍ وإكبارٍ وإعزازٍ للجيشِ اليمنيّ المُقاومِ المُجاهد..
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور -
قراءة لمقال بن حبتور حول خطاب قائد الثورة والمسيرة القرآنية
محمد الجوهري
اتفاق ترامب إيران.. يبدأ من لبنان
أحمد الزبيري
أبوراس وخطاب تثبيت الشرعية التنظيمية في مواجهة مشاريع التفكيك
توفيق عثمان الشرعبي
الوحدة اليمنية.. خَيار التاريخ ومشروع النجاة
قاسم محمد لبوزة*
​اليمن الكبير.. مَلحمة الكرامة في زمن التفتيت والولاءات العابرة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، اليوم، تمديد مهلة سريان العمل بالبطاقة الشخصية المنتهية الصلاحية لمدة ثلاثة أشهر

تمديد 3 أشهر للبطاقة الشخصية المنتهية

المؤتمرنت -
تمديد 3 أشهر للبطاقة الشخصية المنتهية
أعلنت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، اليوم، تمديد مهلة سريان العمل بالبطاقة الشخصية المنتهية الصلاحية لمدة ثلاثة أشهر، غير قابلة للتمديد، اعتباراً من اليوم الاثنين 20 صفر 1448هـ، الموافق 3 أغسطس 2026م.

وأوضحت المصلحة في بيان صادر عنها، أن قرار التمديد جاء بتوجيهات وزير الداخلية، بناءً على طلب البنك المركزي اليمني ووزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، وتقديرًا للظروف التي يمر بها أبناء الشعب اليمني.

وأكدت أن التمديد هو الأخير، ويهدف إلى تمكين المواطنين الذين ما يزالون يحملون بطاقات شخصية منتهية الصلاحية من استكمال إجراءات تجديدها خلال المهلة المحددة.

وأشارت إلى أن البطاقات المنتهية الصلاحية ستُصبح ملغاة بانتهاء المهلة المحددة، ولن يُسمح باستخدامها في أي معاملات أو إجراءات رسمية، أو للحصول على الخدمات، كما لن تكون معتمدة لدى المؤسسات الحكومية والخاصة، مع فرض الغرامات المقررة على معاملات طلبات تجديد البطاقة الشخصية بعد انتهاء المهلة.

ودعت المصلحة كافة المواطنين إلى المسارعة في تجديد بطاقاتهم المنتهية خلال المهلة المحددة، مؤكدةً أنها اتخذت عدداً من الإجراءات الفنية والتنظيمية الهادفة تخفيف الازدحام وتسريع إنجاز معاملات التجديد في فروعها كافة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الدولار يستقر والين يرتفع 1%
فنون ومنوعات: لطيفة تلاحق توليت قانونياً
علوم وتقنية: النوم أم الرياضة.. لمواجهة التوتر؟
مجتمع مدني: لماذا نصاب بنزلات البرد في الصيف؟
عربي ودولي: انتشال 112 جثماناً في غزة
عربي ودولي: أزمة الإيواء تصل لمرحلة كارثية بغزة
عربي ودولي: 3 شهداء و115 حالة اعتقال في القدس
اقتصاد: بورصة الكويت تُغلق على ارتفاع
عربي ودولي: سجن "الدامون".. مقبرة الأسيرات الأحياء
أخبار: النواب محذّراً النظام السعودي: راجعوا حساباتكم
أخبار: بن حبتور يعزّي بوفاة الشيخ جليدان
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73356
عربي ودولي: 3 قتلى بإطلاق نار في ولاية أمريكية
علوم وتقنية: حل أزمة مساحة التخزين في واتساب
أخبار: الارصاد يحذر من استخدام الهواتف المحمولة
رياضة: تشيلسي يعلن عن صفقة جديدة
رياضة: فينيزيا يضم المغربي رضوان حلحال
رياضة: برشلونة يتعاقد مع جيسي بيسيو
فنون ومنوعات: تامر حسني لوالده: “وداعاً يا حبيبي”
عربي ودولي: تحذير أممي من "كارثة هائلة" في الأبيض
اقتصاد: أسعار الغاز في أوروبا تقفز 55%
عربي ودولي: الاحتلال يدمّر مخازن الأدوية في غزة
أخبار: مؤتمر صحفي يكشف معاناة مرضى الكلى
أخبار: توضيح من مركز العمليات الإنسانية
أخبار: الإعلان عن فتح موسم اصطياد الحبار
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026