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المؤتمر نت - أعلن مركز فلسطين لدراسات الأسرى تنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي 600 حالة اعتقال في الضفة الغربية والقدس المحتلتين خلال شهر يوليو الماضي

600 حالة اعتقال في الضفة خلال يوليو

المؤتمرنت -
600 حالة اعتقال في الضفة خلال يوليو
أعلن مركز فلسطين لدراسات الأسرى تنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي 600 حالة اعتقال في الضفة الغربية والقدس المحتلتين خلال شهر يوليو الماضي.

وأوضح المركز في بيان، أن من بين الأسرى 55 طفلا قاصرا و14 امرأة وفتاة، لترتفع حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 24 ألفا و600 حالة، مشيرا في هذا السياق إلى أن قوات الاحتلال واصلت تنفيذ حملات اعتقال جماعية في القرى والمخيمات والبلدات الفلسطينية، تخللتها مداهمة المنازل وتحطيم محتوياتها واحتجاز المعتقلين داخل منازل تتم مصادرتها بعد طرد أصحابها، قبل إخضاعهم لتحقيقات ميدانية تستمر لساعات، ثم الإفراج عن غالبيتهم بعد تعرضهم للإهانة والضرب والتهديد.

واتهم المركز سلطات الاحتلال بانتهاج سياسة استنزاف ممنهجة للطاقات البشرية في الضفة الغربية، من خلال اعتقال المئات شهريا وإخضاع مئات آخرين لتحقيقات ميدانية، معظمهم من فئة الشباب، في إطار سياسة العقاب الجماعي والتضييق على الفلسطينيين.

وكشف المركز عن إفراج سلطات الاحتلال خلال الفترة ذاتها عن 136 أسيرا من قطاع غزة بعد فترات اعتقال متفاوتة، بينهم 40 عاملا كانوا قد اعتقلوا من الضفة الغربية قبل اندلاع الحرب، لافتا إلى أن عددا منهم يعاني أوضاعا صحية ونفسية صعبة نتيجة التعذيب والتجويع، ما استدعى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أكدت في وقت سابق، أن الأسيرات في سجن "الدامون" يتعرضن لانتهاكات مستمرة من قبل إدارة السجن، مشيرة إلى أن طواقمها نفذت سلسلة زيارات لسجن الدامون الإسرائيلي، واطلعت عن قرب على الظروف القاسية التي يعيشها الأسرى، واستمعت إلى إفادات وشهادات تؤكد المماطلة المتعمدة في تقديم العلاج، وحرمان المرضى من الفحوصات الطبية الدورية والرعاية اللازمة.








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