الثلاثاء, 04-أغسطس-2026 الساعة: 07:18 م - آخر تحديث: 06:46 م (46: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُـنجَز العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
السُّعوديّةُ تكرِّرُ جرائمَها في اليمنِ العظيمِ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
قراءة لمقال بن حبتور حول خطاب قائد الثورة والمسيرة القرآنية
محمد الجوهري
اتفاق ترامب إيران.. يبدأ من لبنان
أحمد الزبيري
أبوراس وخطاب تثبيت الشرعية التنظيمية في مواجهة مشاريع التفكيك
توفيق عثمان الشرعبي
الوحدة اليمنية.. خَيار التاريخ ومشروع النجاة
قاسم محمد لبوزة*
​اليمن الكبير.. مَلحمة الكرامة في زمن التفتيت والولاءات العابرة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
أخبار
المؤتمر نت - استعداد لهدم 3 منشآت سياحية فلسطينية

استعدادات صهيونية لهدم 3 منشآت سياحية فلسطينية

المؤتمرنت -
استعدادات صهيونية لهدم 3 منشآت سياحية فلسطينية
أخطرت قوات العدو الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم ثلاث منشآت سياحية في قرية عرانة شرق مدينة جنين، فيما اعتدى مستوطنون صهاينة على خط ناقل للمياه شرق مدينة طوباس في الضفة الغربية بفلسطين المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن رئيس المجلس القروي في عرانة، محمود السعدي، أن قوات العدو اقتحمت القرية وسلمت ثلاثة إخطارات بهدم منشآت سياحية تقع عند مدخل القرية قرب "دوار عرانة"، تحت ذريعة إقامتها في منطقة أثرية.

وأوضح السعدي أن هذه الذرائع تأتي في إطار التضييق على المواطنين الفلسطينيين وعرقلة التنمية في القرية، مشيراً إلى أن المنشآت المستهدفة تعود لمواطنين محليين وتعد مصدر رزق أساسي لهم.

وأكد أن المجلس القروي يتابع القضية قانونياً بالتنسيق مع الجهات المختصة.

في سياق متصل، واصل المستوطنون اعتداءاتهم المستهدفة للبنية التحتية، حيث أقدمت مجموعة منهم على التخريب والاعتداء على الخط الناقل للمياه الذي يغذي 12 عائلة فلسطينية تقطن في منطقتي "يرزا" و"الرأس الأحمر" شرق طوباس.

وبحسب رئيس المجلس القروي في يرزا، مخلص مساعيد، فإن هذا الاعتداء يعد الثامن من نوعه الذي يستهدف خط المياه ذاته منذ مطلع الشهر الماضي، في محاولة متواصلة لحرمان الأهالي من مقومات الحياة الأساسية.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد انتهاكات العدو الإسرائيلي في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، إذ وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تنفيذ 2256 اعتداءً خلال شهر يوليو الماضي، بالتزامن مع استمرار العدوان وحرب التجويع والإبادة في قطاع غزة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: رسمياً.. غونزالو غارسيا إلى فولهام
عربي ودولي: %10 من سكان غزة على حافة المجاعة
علوم وتقنية: بـ15 دقيقة فقط.. دماغك يستعيد نشاطه!
فنون ومنوعات: بعد غياب طويل.. شيرين تظهر مجدداً
فنون ومنوعات: عفاف راضي تعود بـ"الذكريات"
عربي ودولي: 600 حالة اعتقال في الضفة خلال يوليو
رياضة: إشبيلية يحسم صفقة حارس ريال مدريد
قضايا وآراء: السُّعوديّةُ تكرِّرُ جرائمَها في اليمنِ العظيمِ
اقتصاد: الذهب يرتفع مع تراجع النفط
عربي ودولي: إسرائيل تنقل ركام غزة "لطمس الأدلة"
أخبار: 27 اقتحاماً للأقصى و155 منعا للأذان
اقتصاد: الدولار يستقر والين يرتفع 1%
أخبار: تمديد 3 أشهر للبطاقة الشخصية المنتهية
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73375
أخبار: تحذيرات هامة .. أمطار متوقعة في 9 محافظات
فنون ومنوعات: لطيفة تلاحق توليت قانونياً
علوم وتقنية: النوم أم الرياضة.. لمواجهة التوتر؟
مجتمع مدني: لماذا نصاب بنزلات البرد في الصيف؟
عربي ودولي: انتشال 112 جثماناً في غزة
عربي ودولي: أزمة الإيواء تصل لمرحلة كارثية بغزة
عربي ودولي: 3 شهداء و115 حالة اعتقال في القدس
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي عبدالملك الثور بوفاة شقيقه
اقتصاد: بورصة الكويت تُغلق على ارتفاع
عربي ودولي: سجن "الدامون".. مقبرة الأسيرات الأحياء
أخبار: وزارة الاقتصاد تكشف خسائرها خلال 12عاماً
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026