المؤتمرنت -

إعــلان صرف نصف راتب جديد في صنعاء

بدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات اليوم، صرف النصف الأول من معاش شهر أكتوبر 2021 م للمتقاعدين المدنيين.



وأوضح رئيس الهيئة إبراهيم الحيفي أن عملية الصرف، تأتي ضمن الآلية الإستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة موظفي الدولة وفقًا لأحكام للقانون رقم (2) لسنة 1446هـ التي تضمن صرف المعاشات التقاعدية بانتظام بحيث يتم تنفيذ 12 عملية صرف للمعاشات سنويًا.



ولفت إلى أن انتظام عملية الصرف يأتي أيضًا في إطار حرص قيادة الدولة والهيئة على التخفيف من معاناة المتقاعدين وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم المعيشية.



وأشار الحيفي إلى أن هذه الخطوة، جاءت ثمرة جهود مكثفة وتنسيق مستمر مع وزيري المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري لضمان إستمرارية صرف المعاشات التقاعدية بانتظام في إطار برنامج حكومة التغيير والبناء التي تولي شريحة المتقاعدين جلّ اهتمامها تقديرًا لعطائهم وخدمتهم الطويلة للوطن.



ودعا المتقاعدين ووكلاء المستفيدين التوجه إلى مكاتب البريد مصطحبين الوثائق الخاصة لتسهيل استلام المعاش، مثمنًا تعاون الجهات المعنية وفي مقدمتها محافظ البنك المركزي اليمني هاشم إسماعيل إلى جانب كوادر وموظفي الهيئة ووزارتي الخدمة المدنية والمالية والبنك المركزي وهيئة التوفير البريدي الذي ساهموا في إنجاح عملية الصرف.

