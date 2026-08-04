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أخبار
المؤتمر نت - بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ

نائب رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ الكردي

المؤتمرنت -
نائب رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ الكردي
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ خالد احمد صالح الكردي، عضو قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية الحشاء محافظة الضالع، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد وليد خالد احمد الكردي، واخوانه، وكافة آل الكردي بمديرية الحشاء محافظة الضالع، عبّر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته العميقة بهذا المصاب الاليم.

سائلاً المولى -العلي القدير- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"








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