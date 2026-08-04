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المؤتمر نت - أكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، توثيق أكثر من 4000 خرق إسرائيلي رسمي شمل اعتداءات برية وجوية وبحرية

4000 خرق إسرائيلي لوقف النار في غزة

المؤتمرنت -
4000 خرق إسرائيلي لوقف النار في غزة
أكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، توثيق أكثر من 4000 خرق إسرائيلي رسمي شمل اعتداءات برية وجوية وبحرية، واستهدافا مباشرا للأحياء السكنية ومراكز الإيواء.

وأشار الثوابتة، في تصريحات اليوم، إلى تسبب هذه الخروقات في استشهاد أكثر من 1252 فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين العزل، إضافة إلى إصابة أكثر من 4120 جريحا بجروح متفاوتة، ما يضاعف الأعباء على المنظومة الصحية المستنزفة أصلا.

وشدّد على مواصلة جيش الاحتلال ارتكاب خروقات ممنهجة وخطيرة لقرار وقف إطلاق النار بشكل متعمد ومقصود، معتبرا أن هذه الانتهاكات تمثل تحديا صارخا للقانون الدولي الإنساني واستخفافا تاما بالقرارات الأممية.

وذكر أنه تم رصد وتوثيق اعتداءات متواصلة منذ اللحظات الأولى لدخول الاتفاق حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن لغة الأرقام تعكس نية الاحتلال المبيتة للاستمرار في عدوانه وتعميق الأزمة الإنسانية في القطاع.

كما شدّد على أن هذه المعطيات تشكل جرائم حرب مكتملة الأركان وجرائم ضد الإنسانية، تضاف إلى سجل الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، مبينا أن استمرار الانتهاكات يضع المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية أمام اختبار حقيقي لمصداقيتهم.

ودعا الثوابتة إلى الانتقال من مربع "الإدانة اللفظية" إلى اتخاذ إجراءات عملية ورادعة تلزم الاحتلال بوقف العدوان ومحاسبة قادته أمام المحاكم الدولية، محملاً الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التداعيات الخطيرة لانهيار اتفاق وقف إطلاق النار واستمرار نزيف الدم، دون أن تنال هذه الأوضاع من صمود الشعب الفلسطيني وثباته.








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