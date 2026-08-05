الأربعاء, 05-أغسطس-2026 الساعة: 03:14 م - آخر تحديث: 03:13 م (13: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُـنجَز العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
السُّعوديّةُ تكرِّرُ جرائمَها في اليمنِ العظيمِ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
قراءة لمقال بن حبتور حول خطاب قائد الثورة والمسيرة القرآنية
محمد الجوهري
اتفاق ترامب إيران.. يبدأ من لبنان
أحمد الزبيري
أبوراس وخطاب تثبيت الشرعية التنظيمية في مواجهة مشاريع التفكيك
توفيق عثمان الشرعبي
الوحدة اليمنية.. خَيار التاريخ ومشروع النجاة
قاسم محمد لبوزة*
​اليمن الكبير.. مَلحمة الكرامة في زمن التفتيت والولاءات العابرة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
أخبار
المؤتمر نت - انفو جراف - ذكاء اصطناعي

إستهداف سفينة نفط سعودية شمالي البحر الاحمر

المؤتمرنت -
إستهداف سفينة نفط سعودية شمالي البحر الاحمر
أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، عن استهداف سفينة نفطية سعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة "ينبع"، في إطار تنفيذ قرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وتثبيتاً لمعادلة الحصار بالحصار.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان، أنها تمكنت من استهداف سفينة "وفاء" النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة "ينبع" وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.

وأشارت إلى أن إجمالي السفن السعودية التي استهدفتها ثماني سفن نفطية منذ بدء الحظر البحري في 22 يوليو الماضي، فيما بلغ إجمالي السفن التي تم منعها وإجبارها على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي 29 سفينة نفطية سعودية.

ولفتت إلى أن العدو السعودي اتجه لتحويل مسار سفنه النفطية باتجاه شمال البحر الأحمر، مع نجاح القوات المسلحة اليمنية في إحكام الحصار البحري عليه من باب المندب جنوبي البحر الأحمر.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكدت القوات المسلحة أن عملياتها ستستمر وتتصاعد في استهداف السفن النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر لإغلاق المنافذ كافة عليه، ومنعه من العبور لتثبيت معادلة الحصار بالحصار مهما كانت النتائج والتداعيات.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: إليسا في ذكرى انفجار بيروت: لن ننسى
فنون ومنوعات: عبدالله الرويشد يوجه تحذيراً قانونياً
علوم وتقنية: هكذا يُؤثّر التّلفزيون على دماغكُم!
اقتصاد: الدولار يتعافى والين يحافظ على مكاسبه
اقتصاد: الذهب يستقر فوق 4052 دولاراً
اقتصاد: أسهم أوروبا ترتفع
عربي ودولي: غزة تودّع 112 شهيداً
رياضة: الوحدة يحسم تأهله بثنائية في الأهلي
اقتصاد: تراجع أسعار النفط بأكثر من 5%
عربي ودولي: استعداد لهدم 3 منشآت فلسطينية
علوم وتقنية: 5 أطعمة تضر بصحة المعدة
أخبار: استهداف موقع حساس للعدو بمطار نجران
أخبار: رصد خسائر اليمن جراء الحصار السعودي
رياضة: رسمياً.. غونزالو غارسيا إلى فولهام
عربي ودولي: %10 من سكان غزة على حافة المجاعة
علوم وتقنية: بـ15 دقيقة فقط.. دماغك يستعيد نشاطه!
فنون ومنوعات: بعد غياب طويل.. شيرين تظهر مجدداً
فنون ومنوعات: عفاف راضي تعود بـ"الذكريات"
عربي ودولي: 600 حالة اعتقال في الضفة خلال يوليو
رياضة: إشبيلية يحسم صفقة حارس ريال مدريد
قضايا وآراء: السُّعوديّةُ تكرِّرُ جرائمَها في اليمنِ العظيمِ
اقتصاد: الذهب يرتفع مع تراجع النفط
أخبار: العيدروس يؤكد حق اليمن في إنهاء الحصار
عربي ودولي: إسرائيل تنقل ركام غزة "لطمس الأدلة"
عربي ودولي: 27 اقتحاماً للأقصى و155 منعا للأذان
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026