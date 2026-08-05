المؤتمرنت -

تحذيرات وتوصيات.. توسع حالة عدم استقرار أجواء اليمن

أفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، بأنه خرائط الطقس تشير إلى توسع حالة عدم الاستقرار على أجواء البلاد ابتداءً من اليومين القادمين، فيما تبقى فرص هطول الأمطار محدودة خلال ساعات اليوم.



وتوقع المركز في نشرته الجوية، هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحيانا على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية خاصة محافظات الضالع، والبيضاء وإب، ومرتفعات لحج وأبين وأجزاء محدودة من محافظات تعز، وريمة، وذمار، وصنعاء، والمحويت، وعمران، وحجة وصعدة ومناطق من هضاب وصحارى شبوة وحضرموت.



وحذر المركز المواطنين من التواجد في الشعاب والوديان ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية ونصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وبجوار الأشجار العالية واستخدام الهواتف المحمولة.



كما حذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة وتشكل الضباب أو الشابورة المائية على الطرق والمنحدرات الجبلية.