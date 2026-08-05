المؤتمرنت -

73381 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 73381 شهيدا، و174231 مصابا.



وأفادت وزارة الصحة بغزة، في بيان اليوم، بأن مستشفيات القطاع استقبلت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أربعة شهداء، بينهم شهيدان متأثران بجروح أصيبا بها سابقًا، إضافة إلى إصابة مواطن آخر.



ولفتت إلى ارتفاع إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 1254، والإصابات إلى 4121، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 804.



وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.