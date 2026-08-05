المؤتمرنت -

العروبة يسقط في فخ التعادل أمام فحمان

عاد فريق العروبة لنزيف النقاط مرة أخرى في الدوري اليمني لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 2-2 مع ضيفه فحمان أبين، اليوم الأربعاء، على ملعب الظرافي بصنعاء ضمن منافسات الجولة العاشرة.



وسجل عمار درهم ثنائية العروبة، بينما أحرز مناف سعيد وعبدالله حيدان هدفي فحمان.



بتلك النتيجة، أصبح العروبة في المركز السادس مؤقتاً برصيد 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل واحد و4 هزائم.



في المقابل، رفع فحمان، الذي حقق 4 انتصارات وتعادلان و4 هزائم في الدوري، رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع.