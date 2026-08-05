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المؤتمر نت - اكتمل عقد المتأهلين إلى دور الـ16 من كأس الجمهورية لكرة القدم، بعدما حسم فريق المكلا آخر بطاقات التأهل بفوزه على تضامن شبوة 4-3 بركلات الترجيح، اليوم الأربعاء

المكلا يكمل عقد دور الـ16

المؤتمرنت -
المكلا يكمل عقد دور الـ16
اكتمل عقد المتأهلين إلى دور الـ16 من كأس الجمهورية لكرة القدم، بعدما حسم فريق المكلا آخر بطاقات التأهل بفوزه على تضامن شبوة 4-3 بركلات الترجيح، اليوم الأربعاء، على ملعب الفقيد بارادم بالمكلا في ختام مباريات دور الـ32.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليحتكما إلى ركلات الترجيج والتي حسمها المكلا لصالحه بنتيجة 4-3، ليتأهل إلى الدور المقبل لمواجهة فريق وحدة عدن.

ويشهد دور الـ16 مواجهات، وحدة صنعاء مع هلال الحديدة، وشباب مرخة ونظيره شعب صنعاء، في حين يلعب شعب إب مع 22 مايو، وأهلي صنعاء أمام سيئون، ويلتقي التلال وشعب حضرموت، وأهلي عدن مع سلام الغرفة، بينما سيكون السد مأرب على موعد مع تضامن حضرموت.








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