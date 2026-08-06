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أخبار
المؤتمر نت - تواصلت اعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين بحق الفلسطينيين

تواصل الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة

المؤتمرنت -
تواصل الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة
تواصلت اعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين بحق الفلسطينيين، حيث اعتقل جنود الاحتلال عددا من الفلسطينيين وهاجم المستوطنون المنازل وأحرقوا مركبات وممتلكات المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابا فلسطينيا من وادي الفارعة جنوبي طوباس بعد أن استدعته للتحقيق في معسكر حوارة، كما اعتقلت مواطنا خلال اقتحامها منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوبي محافظة بيت لحم، فضلا عن اعتقال شاب خلال اقتحامها قرية أم صفا شمال غربي محافظة رام الله.

وفي طولكرم، اعتقل جيش الاحتلال ثلاثة مواطنين، كما اعتقل طالبا جامعيا بعد مداهمة منزله في بلدة بيت عنان شمال غربي القدس، واعتقل كذلك 5 مواطنين في قلقيلية، كما اقتحمت قوة إسرائيلية بلدات دار صلاح والعبيدية والشواورة وزعترة وحرملة شرق بيت لحم، ومخيم الدهيشة، واحتجزت صحفيا.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة وداهمت وفتشت عددا من منازل المواطنين، كما اقتحمت قرية اللبن الشرقية جنوبي نابلس، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام صوب منازل المواطنين، وأخطرت بهدم ثلاث منشآت سياحية في قرية عرانة شرقي جنين.

وفي طوباس، اعتدى مستوطنون على خط ناقل للمياه يغذي 12 عائلة فلسطينية تسكن في يرزا والرأس الأحمر شرق وجنوب شرق المدينة، كما أقام الاحتلال والمستوطنون عددا من المعرشات عند الطريق الواصل لخربة يرزا، وسط مخاوف من أن تكون نواة لبؤرة استيطانية جديدة في المنطقة.

في السياق، جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أراضي زراعية في قرية بيت اسكاريا جنوبي بيت لحم، بهدف توسيع مستوطنة "غوش صريم"، كما اعتدى مستوطنون على مركبة مواطن من بلدة دير دبوان شرقي رام الله، فضلا عن قيام قوات الاحتلال بهدم جزء من مدرسة بمسافر يطا في الخليل.

وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تتخللها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين.








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