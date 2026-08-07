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المؤتمر نت - أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن استهداف معسكر "صحن الجن" بعدد كبير من الصواريخ والطائراتِ المسيرةِ

القوات المسلحة تستهدف معسكر "صحن الجن"

المؤتمرنت -
القوات المسلحة تستهدف معسكر "صحن الجن"
أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن استهداف معسكر "صحن الجن" بعدد كبير من الصواريخ والطائراتِ المسيرةِ.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها أنه وبعد رصد دقيق لتحركات قوات العدو السعودي ومرتزقته، فقد تم ضرب هذه الحشود بما معها من المخازن والآليات والمعدات العسكرية في معسكر "صحن الجن"، وكانت - بفضل الله- ضربات نوعية ودقيقة بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة.

ولفتت إلى أن العدو السعودي يواصل تحشيد قواته وتحريضها ودفعها إلى أتون حرب عدوانية باطلة وخاسرة إصرارا على مواصلة حصار شعبنا وتصعيدا للعدوان على بلدنا.

وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة اليمنية ماضية في مواجهة التصعيد بالتصعيد، وتؤكد أنها ستضرب بشدة أي تحشيد أو قوة يأتي بها العدو السعودي لإبقاء الحصار مفروضا على بلدنا.

وجددت القوات المسلحة التأكيد على استمرارها في تثبيت معادلتي: "الحصار بالحصار" و"استهداف التحشيدات السعودية العدوانية أينما كانت"، ولن تسمح بأن تمر المخططات العدوانية على بلدنا دون رد فوري وشديد.

وأضافت" نجدد نصيحتنا للمغرر بهم والمخدوعين من أبناء بلدنا بمغادرة معسكرات العدو السعودي والعودة إلى مناطقهم قبل فوات الأوان، وندعوهم للمسارعة للنجاة بأنفسهم وألا يكونوا وقودا لجهات خائنة رهنت مصيرها للخارج وهي تتاجر بهم وبدمائهم في سبيل مشاريع أجنبية احتلالية توسعية على حساب أمن وسيادة واستقلال الجمهورية اليمنية".

وحيت القوات المسلحة بإعزاز قبائل مأرب الأبية والشرفاء الأحرار لوقوفهم إلى جانب شعبهم ضد الاحتلال والوصاية.. مؤكدة لهم ولكل قبائل اليمن أنها إلى جانبهم ومعهم لانتزاع حقوق شعبنا المحقة ورفع الحصار عنه.








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