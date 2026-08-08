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المؤتمر نت - بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام صادق بن أمين أبو راس

بن حبتور يعزي رئيس المؤتمر

المؤتمرنت -
بن حبتور يعزي رئيس المؤتمر
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام صادق بن أمين أبو راس، والسفير فيصل أبو راس وإلى غسان شاكر أبو راس، في وفاة غيلان شاكر بن أمين أبو راس، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.

وعبر الدكتور بن حبتور، عن بالغ العزاء وعظيم المواساة لأبناء الفقيد وأسرته وآل أبو راس كافة بهذا المصاب، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون ".








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