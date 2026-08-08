المؤتمرنت -

4 جرحى مدنيون بقصف للمرتزقة في التعزية

أصيب أربعة مدنيين، بينهم طفلان أحدهما رضيع، وامرأتان إحداهما مسنة، جراء قصف مدفعي لمرتزقة العدو السعودي استهدف منزل مواطن في وادي حنش بمنطقة حذران في مديرية التعزية بمحافظة تعز.



وأوضح مصدر أمني أن المرتزقة أطلقوا قذيفتين عند الساعة الخامسة وخمسين دقيقة مساءً لم تنفجرا، ثم عاودا الاستهداف بقذيفة ثالثة أصابت المنزل مباشرة، ما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار مادية.



وأشار المصدر إلى أن الجرحى هم هيثم فرسان علي عبد التواب (10 أشهر) الذي أصيب في اليدين والبطن، وخديجة طاهر أحمد فرحان (32 عاماً) التي أصيبت في الرأس بشظية، وفوزية خالد دابوان عبدالله (65 عاماً) التي أصيبت في البطن بشظية، وجود فرسان علي عبد التواب (3 سنوات) التي أصيبت في الفخذ الأيمن بشظية.



ولفت إلى أن المصابين جرى إسعافهم لتلقي العلاج، فيما باشرت الأجهزة الأمنية إجراءاتها بالانتقال إلى موقع الجريمة.



وأدان المصدر هذه الجريمة بحق المدنيين.. محمّلاً مرتزقة العدو السعودي المسؤولية الكاملة عنها.