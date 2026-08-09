المؤتمرنت -

استهداف تحشيدات ومخازن أسلحة في المخا

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته في منطقة المخا.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها، أن القوات المسلحة نفذت بعون الله تعالى عملية عسكرية واسعة ونوعية، استهدفت تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته في منطقة المخا، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.



وأشارت إلى أن العملية العسكرية النوعية، أدت إلى تدمير واسع في تلك المعدات والأسلحة ومصرع وإصابة العشرات بينهم سعوديون وذلك بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.



ولفت البيان إلى أن العملية تأتي رداً على استمرار العدو السعودي في التحشيد لأدواته وتعزيزها بالأسلحة والمعدات واعتداءاته المستمرة في الساحل الغربي ومحافظة تعز وذلك لثني شعبنا العزيز عن تحركه المشروع لمواجهة الحصار الظالم والعدوان الغاشم المستمر عليه منذ 12 عاماً.



وأكدت القوات المسلحة أنها لن تسمح للعدو السعودي بتحقيق أهدافه المتمثلة في استهداف شعبنا والزج بأبنائه إلى محارق الموت خدمة لأجندته التآمرية لصالح أعداء الأمة وستستمر في رصد وتتبع كافة التحركات والتحشيدات السعودية واستهدافها بشكل دقيق ومباشر.