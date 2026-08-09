المؤتمرنت -

الجزائية المتخصصة تؤيد أحكاماً بالإعدام بقضايا إرهاب

أصدرت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم، أحكاماً في قضايا إرهابية، وقضايا قتل وحرابة، واستمعت إلى عرائض استئناف في قضايا إعانة عدو.



حيث أيدت الشعبة الجزائية في جلستها برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبدالله النجار، وعضوية القاضيين محمد العزي، ومحمد السفياني، وبحضور عضو النيابة القاضي علي الجولحي وأمين السر عبدالسلام عباد، الحكم الابتدائي في قضية عصابة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة.



وأقرت الشعبة تأييد إدانة "ناجي محمد عكاشة يونس الخولي" - مصري الجنسية- بتزعم عصابة مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة ارتكبت جرائم قتل وسرقة واختطاف ومقاومة السلطات والحرابة، ومعاقبته بالإعدام حداً.



كما قضت الشعبة بتأييد الحكم الابتدائي بإدانة ماجد فرحان أحمد محمد، وشمسان نصر علي أحمد، ومعاقبتهما بالإعدام حداً وقصاصاً، كما عدلت الحكم بحق أبوبكر فرحان أحمد محمد، وصادق عبده أحمد عبده، من الحبس 15 سنة إلى عشر سنوات لكل منهما، واكتفت بالمدة التي قضاها هاني فرحان أحمد محمد في الحبس.



وفي القضية الثانية بشأن جريمة حرابة نتج عنها مقتل اثنين، قضت بتأييد إدانة مجد الدين عبدالله حسين، ومعاقبته بالإعدام قصاصاً، وإدانة آخرين ومعاقبتهما بالحبس عشر سنوات وثلاث سنوات.



وفي القضية الثالثة استمعت الشعبة إلى عرائض استئناف عدد من المتهمين في قضية الـ 48 متهماً بجرائم التخابر وإعانة العدو، وتشكيل عصابات مسلحة للاغتيالات والتفجير، في الأمانة ومحافظات صنعاء وعمران وذمار وحجة والحديدة وإب والبيضاء، بمسمى العمل الأمني "خلية ذمار".



وأقرت الشعبة منح النيابة فرصة للرد على عرائض الاستئناف، وإعلان ورثة المجني عليهم للحضور في الجلسة القادمة.



وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بإدانة أفراد الخلية ومعاقبة 44 منهم بالإعدام، والحبس من سنتين إلى 15 سنة لأربعة آخرين، ومصادرة كافة المضبوطات على ذمة هذه القضية من أسلحة ومتفجرات ووسائل نقل واتصالات وأجهزة كمبيوتر.



ووجهت النيابة للمتهمين تهمة القيام بأعمال إجرامية نتجت عنها مقتل الدكتور راجي أحمد عبدالملك حميد الدين، والشروع في قتل طه أحمد المتوكل، كما هاجموا وشرعوا في قتل المجني عليه أمين محمد أحمد جمعان، إلى جانب مهاجمة وقتل عدد من قيادات الدولة العليا، وقيادات عسكرية وأمنية ومدنية مناهضة للعدوان.



كما نتج عن أعمال المتهمين مقتل علي الوريث، والشروع في قتل العقيد عصام يحيى ناصر الغيلي، ومقتل ردمان ناصر غانم الوصابي، وإصابة أفراد من الأمن ومواطنين بجروح، أثناء عمليات تفجير عبوات ناسفة في نقاط أمنية ومقرات وتعزيزات عسكرية في محافظة ذمار.

